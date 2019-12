POPRZEDNIA

Czym są słowa i skąd się wzięły? Czemu mama to mama, a kot jest kotem? Pewnego dnia świat obiega wiadomość o niesamowitym odkryciu. W bardzo starym słowniku odnaleziono nieznane słowo: Aciumpa. Co ono znaczy? Nikt nie wie. Ale wszyscy chcą go używać. Tylko jak? Powiedzieć komuś "Ale z ciebie aciumpa"? Poradzić mu "Aciumpuj to ciasto"? A może życzyć "Wszystkiego aciumpnego"?