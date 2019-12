POPRZEDNIA

4 z 8

NASTĘPNA fot. mat. prasowe

To bardziej układanka, niż książeczka, ale nie mniej wartościowa. Jak jest "Cześć!" po hiszpańsku, jak po arabsku, a jak w języku migowym? Jak przywita was Wietnamka, jak Grek, a jak Nigeryjka? Kto na dzień dobry woła "नमस्ते!" i jak to przeczytać? Gdzie może mieszkać Oksana, gdzie Mzuri, a gdzie Mei? Wszystko można odkryć, wszystko można ułożyć, więc warto!