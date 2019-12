POPRZEDNIA

Coś dla dzieci z kategorii 3+. Książeczka to zbiór ilustracji przedstawiających różne misie: małe, duże, młode i stare - po to, aby dzieci same mogły kreować ich historie i nabyć umiejętność wyłapywania ważnych różnic. Bo wszyscy się różnimy i tę "różność" powinniśmy szanować.