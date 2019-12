Książka jedyna w swoim rodzaju, że można było czytać do końca życia tylko ją

POPRZEDNIA

Nie byłam w stanie zdecydować się na jedną książkę, bo mam dwie, które mogłabym czytać do końca życia. Pierwsza to „Cień wiatru”, a druga to „Cyrk nocy”. Obydwie są utrzymane w podobnym klimacie, który pozwala mi na chwilę zapomnieć o szarej rzeczywistości.

- Karolina, red. działów Dieta i Fitness, Moda i Uroda