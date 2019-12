Książka jedyna w swoim rodzaju, że można było czytać do końca życia tylko ją

POPRZEDNIA

Zastanawiacie się, dlaczego właśnie Harry Potter? Fabuła tej książki jest tak wielowątkowa, że gdy co roku zasiadam do lektury (lub filmu), kompletnie nie pamiętam, co się działo w danej części. Poza tym chyba każdy z nas w dzieciństwie marzył, by być czarodziejem. Przygody całej trójki działają na mnie niezwykle uspokajająco - gdy czytam tę powieść, po prostu odpływam w swoje dziecięce marzenia. I chyba dlatego tak bardzo ją lubię :)

- Agata, nasz Wydawca