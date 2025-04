Urlop w górach - to musisz wiedzieć!

Zróżnicowany, górski krajobraz zachęca do spacerów na świeżym powietrzu. Ten urozmaicony teren rządzi się własnymi prawami, dlatego przygotowaliśmy dla was kilka rad, które przydadzą się przede wszystkim początkującym, pieszym turystom. Mamy jednak nadzieję, że również ci doświadczeni znajdą coś dla siebie!

Góry to obszar, na którym na pieszych turystów czeka wiele niebezpieczeństw. Od załamania pogody, po spotkanie z dziką zwierzyną, aż po losowe zdarzenia. Co robić w tak zaskakujących sytuacjach? Co zabrać ze sobą na górską wyprawę? Na te i inny pytania postaramy się odpowiedzieć.

Zobaczcie nasz mini, górski poradnik!

Idealny plecak!





Plecaki przeznaczone na krótkie wypady mają 25-40 litrów pojemności, a te na dłuższą wyprawę 30-50 litrów. Bez względu na wielkość plecaka jest kilka zasad, które są niezwykle przydatne podczas pakowania. Na dno kładziemy śpiwór i inne lekkie, lecz zajmujące dużo miejsca rzeczy. Środkowa część przeznaczona jest na odzież, a także puszki i menażki. Na samą górę idą lekkie przedmioty, które chcemy mieć zawsze pod ręką. Pamiętajcie, aby kanciastych rzeczy nie układać przy ściankach, gdyż mogą zniszczyć plecak, a także doprowadzić do otarcia waszych pleców. Najpopularniejszym plecakiem jest ten ze stelażem wewnętrznym, który powinien być solidnie wykonany. Przed jego zakupem należy zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Oto one:

wór plecaka - najczęściej turyści wybierają wąskie i wysokie modele, które ułatwiają maszerowanie wśród zarośli, ale czasami zaburzają równowagę;

- najczęściej turyści wybierają wąskie i wysokie modele, które ułatwiają maszerowanie wśród zarośli, ale czasami zaburzają równowagę;

kieszenie boczne - mogą być dopinane lub przyszyte na stałe, te pierwsze są bardziej praktyczne, gdyż w ich miejsce można przypiąć inną potrzebną rzecz;

przegroda - powinna dzielić wór plecaka na dwie części: dolną i górną, przy czym ta dolna mieści śpiwór i inne grube ciuchy;

system troczenia - to mocne taśmy, które umożliwiają przypięcie dodatkowych rzeczy z boku lub z tyłu plecaka;

system nośny - prawidłowo dopasowane szelki i pas biodrowy odciążają i chronią kręgosłup oraz barki;

pokrowiec przeciwdeszczowy - pamiętajcie, aby był na tyle duży, aby ochronił cały plecak z dodatkowym sprzętem

Są rzeczy, które okażą się niezwykle przydatne podczas górskiej wyprawy. Zobaczcie, co powinno znaleźć się w waszych plecakach!

zastawa stołowa - zabierzcie wyłącznie to, co będzie wam na pewno potrzebne, aby uniknąć niepotrzebnych kilogramów do noszenia;

latarka - zwyczajna do ręki lub czołowa (dzięki której macie dwie ręce wolne);

kij teleskopowy - ułatwia zachowanie równowagi na trudniejszym terenie;

- ułatwia zachowanie równowagi na trudniejszym terenie; igła, nitka i agrafka - przydatne do drobnych napraw;

Dawniej flanelowa koszula była obowiązkowym elementem garderoby podczas górskiej wędrówki. Teraz na szlaku mamy rewie mody. Specjalnie przystosowana odzież czeka na turystów w każdym sklepie sportowym.

Ubraniowy niezbędnik!



bielizna - najlepiej wybrać modele termoaktywne, które odprowadzają nadmiar potu; jeśli zdecydujecie się natomiast na bawełnianą koszulkę, koniecznie zapakujcie zapasową sztukę;

kurtka - ten element garderoby musi być koniecznie przeciwdeszczowy, gdyż załamanie pogody może nastąpić w każdej chwili;

- ten element garderoby musi być koniecznie przeciwdeszczowy, gdyż załamanie pogody może nastąpić w każdej chwili; buty - to najważniejszy element ekwipunku, muszą zatem idealnie leżeć na stopie; warto również ubierać turystyczną, termoaktywną skarpetę, dzięki której skóra pozostaje sucha;

Jak wezwać pomoc?





Wybierając się w góry należy pamiętać o zachowaniu ostrożności. Niebezpieczeństwa, na które należy być przygotowanym najczęściej są związane z pogodą (mgła, burze, deszcz, śnieg, lawiny). Ostrożnym należy być również podczas spotkania z dzikimi zwierzętami, które często bywają bardzo groźne. Jak wezwać pomoc? Co robić, gdy sytuacja was zaskoczy?Przede wszystkim przed wyruszeniem na wędrówkę należy zapisać w kontaktach swojego telefonu komórkowego numer ratunkowy GOPR-u. Jeżeli w miejscu, w którym będziecie znajdować się nie będzie zasięgu waszego operatora, ale jest jakikolwiek inny, pomoc uzyskacie pod numerem 112! Gwizdy, krzyki i błyski światła wysyłane sześć razy na minutę będą również oznaką potrzebnej pomocy. Warto również przyjąć odpowiednią pozycję, gdy zauważy się nadlatujący helikopter. Należy w pozycji stojącej unieść prawą i lewą rękę w górę, tworząc własnym ciałem i i rękami literę "Y", oznaczającą międzynarodowy sygnał, który tłumaczy się jako "YES". Nie unoś jednej ręki ku górze, gdyż będzie to oznaczało "NO". Wysyłamy wówczas ratownikom informację, że ich pomoc jest niepotrzebna.

