POPRZEDNIA

6 z 9

NASTĘPNA fot. Materiały prasowe

Kolejny film, w którym jednym z bohaterów jest sztuka jako pomost do budzącej się seksualnej relacji, ale też jako przyczyna jej rozpadu... Gorąca Hiszpania jest doskonałym tłem dla namiętności, jakie wręcz ogłuszają bohaterów. Choć film, nie jest głębokim studium związku i pokazuje twórcze życie w trójkącie, to może nastroić do wakacyjnych (i nie tylko) przygód we dwoje i w domowym zaciszu.