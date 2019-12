POPRZEDNIA

Związek dwojga ludzi to naprzemiennie zgrzyty i namiętności. W „Delikatności” chodzi o bliskość, czułość, wzajemną fascynację każdym detalem ciała, fakturą włosów, kształtem bioder. Nic tu nie jest doskonałe. Nawet zabawna scena nie jest do końca zabawna. Postaci są z dwóch różnych bajek, ale łączy je emocjonalna nić - film buduje niezwykły klimat, który warto odtwarzać we własnych związkach...