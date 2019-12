POPRZEDNIA

To hipnotyzująca historia, której akcja toczy się w targanych wojną i powojennych Niemczech. Hanna (Kate Winslet) udziela pomocy Michaelowi Bergowi (David Kross), który zasłabł na ulicy, wracając ze szkoły. Przy okazji przeżywa on pierwszą miłość, wręcz fascynację ciałem dojrzałej kobiety. Staje się jej uczniem, który czyta jej w wannie książki, a przy okazji staje się on mężczyzną, zaspokajającym kobietę...