Filmy na walentynki 2020 - 13 polecanych filmów

„Dwoje do poprawki”

Kolejna propozycja dla wielbicieli romantycznych chwil spędzonych w domowym zaciszu przy lampce wina.

„Dwoje do poprawki” to historia małżeństwa z kilkudziesięcioletnim stażem. Kay, stateczna żona i gospodyni domowa odczuwa potrzebę dodania odrobiny pikanterii do ich związku. Arnold, sceptyk i malkontent, nie widzi jednak problemu.

Postawiona w sytuacji bez wyjścia Kay postanawia postawić sprawę na ostrzu noża. Jednak tygodniowy turnus wizyt u znanego terapeuty dla pary okaże się nie lada wyzwaniem. Czy mimo to uda im się odzyskać dawną namiętność?

„Dwoje do ” to komedia romantyczna, która poruszy serca widzów w każdym wieku.