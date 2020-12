Filmy na walentynki 2020 - 13 polecanych filmów

POPRZEDNIA

„Zakochani w Rzymie”

„Zakochani w Rzymie” to nasza propozycja dla tych, którzy walentynki planują spędzić w domowym zaciszu.

W mieście miłości splatają się historie kilkorga bohaterów - podstarzałego architekta przeżywającego drugą młodość, urzędnika, który niespodziewanie staje się gwiazdą, młodej pary z prowincji uwikłanej w splot niespodziewanych wydarzeń czy emerytowanego amerykańskiego reżysera, który odkrywa talent operowy w... lokalnym przedsiębiorcy pogrzebowym.

Rzym Woody Allena to miejsce pełne magii. To tu rozkwita namiętność i odżywają dawne uczucia. „Zakochani w Rzymie” to propozycja dla wszystkich, który od tradycyjnych filmów o miłości wolą komedie romantyczne z odrobiną humoru i przymrużeniem oka.