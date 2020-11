Premiery filmowe na maj - co nowego w kinie?

POPRZEDNIA

"Wiek Adaline" to historia urodzonej na początku XX wieku młodej kobiety (w tej roli zachwycająca Blake Lively), która na skutek wypadku... przestaje się starzeć. Gdy poznaje mężczyznę, zaczyna rozważać rezygnację z nieśmiertelności, która początkowo będąc błogosławińestwem, staje się przekleństwem. Producenci „Za wszelką cenę”, „Elegii” oraz „Uciekającej panny młodej” pragnęli zrealizować "Wiek Adaline" z wielkim rozmachem, i to im się udało! To romantyczna epopeja o miłości, przyjaźni i poszukiwaniu swego miejsca…w czasie.