Premiery filmowe na czerwiec - na co do kina?

Parodiująca filmy o przygodach superagenta Jamesa Bonda komedia sensacyjna z nominowaną do Oscara Melissą McCarthy to propozycja dla każdego! Susan Cooper jest skromnym i niedocenianym analitykiem pracującym dla CIA. Gdy działający w ukryciu agenci zostają zdekonspirowani, Susan porzuca wygodne biurko i wkracza do akcji. Nie ma doświadczenia, ale nie brakuje jej zapało. Nie jest zresztą sama w tym przedsięwzięciu!