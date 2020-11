Premiery filmowe na czerwiec - na co do kina?

POPRZEDNIA

Luise to 60-letnia kobieta z charakterem, której coraz bliżej do emerytury. Wiek Luise jest tylko pretekstem do tego, by pozbyć się z laboratorium osoby powszechnie nielubianej.

Świeżo upieczona emerytka szybko znajduje sobie nową misję życiową - postanawia mieć dziecko. O ile wiek nie jest dla niej problemem - przed laty zamroziła swoje jajeczka - o tyle znalezienie męskiego materiału genetycznego jest nie lada wyzwaniem. Na swojej drodze spotyka jednak mężczyznę... Czy jej marzenie się spełni?

Reżyseria: Sigrid Hoerner

Scenariusz: Jane Ainscough

Gatunek: Komedia

Produkcja: Niemcy