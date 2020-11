Premiery filmowe na czerwiec - na co do kina?

POPRZEDNIA

Film "Jak zatrzymać ślub" to jeden z największych odkryć 30. Warszawskiego Festiwalu Filmowego, laureat Grand Prix w konkursie 1-2. Co ciekawe, to film, który został nakręcony w 5 godzin i 17 minut! Tyle trwa podróż pociągiem z Malmö do Sztokholmu. Dwójka bohaterów, Amanda (Lina Sundén) i Philip (Christian Ehrnstén) spotykają się w jednym przedziale. Jak rozwinie się ta znajomość?

Reżyseria: Drazen Kuljanin

Scenariusz: Drazen Kuljanin

Gatunek: Melodramat

Produkcja: Szwecja

Nagrody: 1