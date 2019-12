POPRZEDNIA

Film w świątecznym klimacie pokochali Polacy do tego stopnia, że powstała druga część, a w planach jest kolejna. Film do złudzenia przypomina amerykańską komedię romantyczną "Love Actually". Polska produkcja emanuje bożonarodzeniową aurą i jest autentycznie zabawna. Pod względem zdjęć, scenografii i ścieżki dźwiękowej ta komedia jest naprawdę super.