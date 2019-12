Polskie komedie - które warto zobaczyć?

POPRZEDNIA

"Sami swoi" to pierwsza część doskonałej i prześmiesznej trylogii Sylwestra Chęcińskiego, przedstawiającej perypetie zwaśnionych rodzin Kargulów i Pawlaków, skazanych na swoje sąsiedztwo. Między dwoma rodzinami nieustannie dochodzi do sąsiedzkich kłótni. W wyniku sporów spłonęły dwie stodoły i polała się krew. Jasiek Pawlak musiał uciekać do Ameryki, by uniknąć więzienia. Po wielu latach odwiedza krewnych i ze zdziwieniem stwierdza, że obie rodziny żyją na Ziemiach Odzyskanych w zgodzie, nadal ze sobą sąsiadując. Ich waśnie i perypetie wciąż nas bawią.