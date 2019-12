Jak kręci się sceny seksu w filmach? Prawdziwe sceny seksu w filmach

POPRZEDNIA

Odtwórcy głównych ról - Antonio Banderas i Angelina Jolie - na planie naprawdę uprawiali ze sobą seks, dlatego "Grzeszna miłość" wzbudziła poruszenie w świecie filmu. - Dla niektórych, na przykład dla mnie, są one [sceny seksu - przyp.red.] bardzo łatwe - wyznała aktorka. - Musisz znaleźć coś, co podoba ci się w partnerze z planu i po prostu przez jakiś czas cieszycie się sobą nawzajem. Jesteście dwojgiem dorosłych i wiesz, że to nic nie znaczy - cokolwiek byście w tym łóżku robili - mówiła w wywiadach kilka lat temu.