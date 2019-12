POPRZEDNIA

Shia LaBeouf namieszał w mediach, sugerując, iż w "Nimfomance" Larsa von Triera znajdą się autentyczne sceny seksu. – Film jest tym, czym myślicie, że jest – stwierdził Shia LaBeouf w rozmowie z MTV News. – To Lars von Trier, który robi film o tym, o czym robi. Na przykład na górze scenariusza jest adnotacja, iż robimy to naprawdę. Wszystko, co jest niedozwolone, zostanie zamazane. Ale poza tym, wszystko się dzieje.