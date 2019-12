POPRZEDNIA

5 z 7

NASTĘPNA fot. ONS.pl

Jennifer Grey wspominała, jak bardzo kłopotliwe było nakręcenie finałowej sceny do oscarowej piosenki "(I've Had) The Time Of My Life" w wykonaniu Billa Medleya i Jennifer Warnes. I nie chodziło o choreografię.

- Pamiętam nasz taniec w finałowej scenie, podłoga była świeżo pomalowana i przyklejaliśmy się do niej - powiedziała Grey, a jej wypowiedź przytacza Mirror.co.uk.