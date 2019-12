Kalkulator jednostek objętości

jednostka do przeliczenia:

!--- SI ---! kilometr sześcienny [km³] metr sześcienny [m³] decymetr sześcienny [dm³] centymetr sześcienny [cm³] milimetr sześcienny [mm³] mikrometr sześcienny [µm³] nanometr sześcienny [nm³] pikometr sześcienny [pm³] femtometr sześcienny [fm³] attometr sześcienny [am³] !--- metryczny (litry) ---! gigalitr [Gl] megalitr [Ml] kilolitr [Kl] hektolitr [hl] litr [l] decylitr [dl] centylitr [cl] mililitr [ml] mikrolitr [µl] nanolitr [nl] pikolitr [pl] femtolitr [fl] attolitr [al] !--- metryczny (inne) ---! lambda [λ] kropla (metryczna) kropla (medyczna) !--- US i brytyjskie (wspólne) ---! akro-stopy [ac ft] akro-cale board-foot [fbm] galony piwa [beer gal] cord (firewood) cord-foot cal sześcienny [cu in] fathom sześcienny [cu fm] stopa sześcienna [cu ft] mila sześcienna [cu mi] jard sześcienny [cu yd] displacement ton freight ton load perch [per] register ton stopa drewna !--- Amerykańska miara płynów (US Liquid) ---! dash fluid dram, fluidram [fl dr] gallon [gal(US)] gill [gi(US)] fifth minim [min] pinch pint [pt] quart [qt] fluid once [US fl oz] pony shot jigger barrel [fl bl] drop(alt) [gtt] drop [gtt] barrel(petroleum) [bl, bll] hogshead [hhd] !--- Amerykańska miara sucha (US Dry) ---! pint [pt] quart [qt] gallon [gal] peck [pk] bushel (level) [bu (lvl)] bushel (heaped) [bu] sack strike barrel [bl] firkin wey seam !--- Brytyjski ---! minim [min] dash pinch fluid scruple [fl s] fluid drachm [fl dr] dessert spoon gill, noggin [gi] fluid once [fl oz] pint [pt] quart [qt] gallon [gal] strike peck [pk] bucket [bkt] sack, bag barrel [bl] drop (alt) [gtt] drop [gtt] breakfast cup pottle, quartern bushel [bu] kilderkin coomb quarter, pail hogshead [hhd] water ton last !--- Jednostki kuchenne ---! Łyżeczka (Kanadyjska) [tsp] Łyżeczka (US) [tsp] Łyżeczka (Metryczna) Łyżeczka (Brytyjska) [tsp] Łyżka stołowa (Kanadyjska) [tbsp] Łyżka stołowa (US) [tbsp] Łyżka stołowa (Metryczna) Łyżka stołowa (Brytyjska) [tbsp] Filiżanka (Kanadyjska) [c] Filiżanka (US) [c] Filiżanka (Brytyjska) Cup (Imp) [c] !--- Wino ---! butt, pipe tun