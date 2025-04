Cienie foliowe to hit ostatnich miesięcy. Do niedawna dostępne były w ofercie jednej marki makijażowej. Teraz kupisz je w każdej popularnej drogerii. Czym się wyróżniają?

Reklama

Jak wyglądają foliowe cienie do powiek?



Przede wszystkim pozwalają uzyskać modny efekt tafli. Żadne inne cienie nie nadają takiego połysku! Poza tym, mają kremową, miękką konsystencję więc z łatwością rozprowadzają się na powiece.

Jedną z największych zalet jest to, że nie osypują się oraz nie zbierają w załamaniu powieki. Do tego charakteryzują się niezwykle wysoką pigmentacją - stąd niektóre z nich występują w naprawdę fluorescencyjnych kolorach.

Jak nakładać foliowe cienie?

Najprościej jest nakładać je... palcami. Efekt nie będzie wtedy idealnie wypracowany, ale trochę o to chodzi.

Jeśli zależy ci na bardziej precyzyjnej aplikacji wybierz pacynkę do makijażu - nie rozcieraj nią cieni, tylko wklep w powiekę. Foliowe cienie można nakładać na sucho oraz na mokro.

Gdzie je kupić?

Dostaniesz je w ofercie marek Paese, Hean, MakeUp Revolution, Kobo i My Secret. Ceny foliowych cieni do powiek wahają się w granicach od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych.

Cienie foliowe Treasure Foil Metallic, Hean, cena 10,99 zł

Dostępnych jest 13, raczej stonowanych kolorach - od tych jasnych, beżowych po ciemne brązy i szarości. Z ekstrawaganckich kolorów pojawia się pomarańcz, fuksja i szmaragdowa zieleń.

Cienie foliowe Foil Eyeshadow, Kobo, cena 13,99 zł

Kobo w swojej ofercie ma 9 foliowych cieni - nam najbardziej spodobał się cień o holograficznym połysku.

Cienie foliowe Paese, cena 19,99 zł

Cienie dostępne są w 15 kolorach - znajdziesz tu zielenie, niebieskości a nawet fiolet i srebro.

Cienie foliowe Glam&Shine, My Secret, cena 17,99 zł

Dost​ępnych jest 15 kolorów - głównie tych w szalonych odcieniach oraz te najmniej spotykane - butelkowa zieleń czy nasycony, indyjski róż.

Cienie foliowe Affect, cena 15,99 zł

Marka Affect ma zdecydowanie najbogatszą gamę kolorystyczną - dostępnych jest ponad 50 odcieni! Znajdziesz tu zarówno pastelowe róże i lawendowe fiolety a także nasycone, niemal neonowe zielenie i błękity.

Reklama

Więcej o modnym makijażu:

Dobre i tanie - 5 kryjących podkładów za mniej niż 30 zł

7 najlepszych korektorów maskujących cienie pod oczami