Jakiś czas temu pisałyśmy o dziewczynie, która stworzyła pierwszy na świecie tęczowy rozświetacz. Sama, w domowych warunkach. Kilkadziesiąt sztuk wystawiła na sprzedaż na jednej ze znanych internetowych platform. Kolorowe cudeńko wyprzedało się w ciągu jednego dnia! Myślałyśmy, że to chwilowy trend i jednorazowy zachwyt. Okazuje się, że większość dziewczyn, chce teraz sama tworzyć wyjątkowe kosmetyki do makijażu. To nie tylko niezła zabawa, ale też świetny pomysł na biznes.

W domowych warunkach najłatwiej stworzyć cienie do powiek, szminkę i, wcześniej już wspomniany, rozświetlacz. Jeśli zastanawiacie się jak będziecie przechowywać stworzone przez siebie kosmetyki, nie martwcie się. Nawet w popularnych drogeriach czy sklepach z dodatkami do wnętrz znajdziecie maleńkie pojemniczki, w których możecie umieścić przygotowane mieszanki. To, czego możecie być pewne to to, że bardziej kontrolujecie skład kosmetyku.

No i najważniejsze - możecie stworzyć niepowtarzalne odcienie, jakich koleżanki mogą wam tylko zazdrościć!

Jak stworzyć szminkę?

Potrzebne będą świecowe kredki i olej kokosowy. Ścieracie kredkę na małej tarce i razem z olejem mieszacie w kąpieli wodnej. Kolory możecie dowolnie mieszać. Płynną substancję przelewacie do pojemniczka, czekacie kilka minut aż stężeje i gotowe! Taką "pomadkę" możecie nakładać palcami lub pędzelkiem. Hitem są całe palety ze szminkami, puste możecie kupić m.in. w salonach Inglot.

A może wyjątkowe cienie do powiek?

Przyznajcie się. Której z was spadła na podłogę kasetka z cieniami do powiek i... rozsypała się w drobny mak? Ja miałam taką sytuację parę razy i… okazuje się, że moja przezorność wreszcie się przydała, bo zawsze zachowywałam sobie te biedne, potłuczone kasetki. Teraz będą w sam raz! Spokojnie mogę zapełnić je teraz stworzonymi przez siebie kosmetykami!

Do zrobienia cieni przygotujcie: spirytus, pipetę do dozowania alkoholu, glicerynę, patyczek do mieszania, ręcznik papierowy i oczywiście mnóstwo sproszkowanych naturalnych pigmentów (do kupienia w drogeriach internetowych). Możecie dokupić również połyskujące pyłki i brokaty, wtedy zrobiony samodzielnie cień będzie robił jeszcze większe wrażenie! Kluczem do sukcesu jest wyczucie proporcji, dlatego nie przejmujcie się, że pierwsze próby będą nieudane. Powoli mieszajcie ze sobą składniki - gotową mieszankę przełóżcie do starej palety i "ubijcie" cień za pomocą ręcznika papierowego.

Rozświetlacz, którego zazdroszczą koleżanki

Z rozświetlaczem jest dokładnie tak samo jak z cieniami. Musicie tylko pamiętać, że do jego zrobienia wykorzystujecie wyłącznie jasne kolory.