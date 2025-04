Nie wszystkie trendy lansowane przez marki kosmetyczne, wizażystki czy projektantów da się nosić. I właśnie tak jest z tym, na punkcie którego oszalał teraz Instagram. Mowa o… żółtym różu do policzków. No bo umówmy się, kto będzie wyglądał w nim dobrze?

Podobno polecany jest szczególnie dziewczynom o blond włosach i jasnej karnacji - ma pięknie podkreślać świeżość cery. Nie jesteśmy co do tego przekonane, bo według nas, żółty róż będzie bardziej akceptowany na opalonej cerze, do tego u brunetek.

Zdjęcia z hashtagiem #yellowblush zalały Instagram. Czasem wygląda bardzo awangardowo, a czasem zupełnie nie do zaakceptowania.

Żółtego różu nie dostaniecie w drogeriach. Póki co, jeśli spodobał wam się ten trend, musicie korzystać z cieni do powiek. Dobrze jest wymieszać je z jasnym rozświetlaczem. Na sesjach zdjęciowych wygląda pięknie, ale jesteśmy prawie pewne, że nie przyjmie się na ulicach. A już na pewno nie polskich.

