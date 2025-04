Małgorzata Socha to jedna z najpopularniejszych polskich aktorek, która zdobyła popularność dzięki roli w serialu „Brzydula”. Obecnie każdy jej krok śledzą fani w całym kraju. Kobiety chcą wyglądać i malować się jak ich ulubiona aktorka.

W ostatnim czasie gwiazda wrzuciła na Instagram zdjęcie, że swoim ostatnim kosmetycznym odkrycie. To krem BB, który my również bardzo lubimy.

Jakiego kremu BB używa Małgorzata Socha?

Socha używa kremu BB, który zawiera 21% ekstraktu ze śluzu ślimaka i czynnik wzrostu naskórka (Epidermal Growth Factor). Kosmetyk świetnie regeneruje skórę, przyśpiesza jej naturalną odnowę komórkową. Dzięki temu zmarszczki są mniej widoczne, a skóra staje się wyraźnie odprężona.

fot: Krem BB zawierający 21% ekstraktu ze śluzu ślimaka IT'S SKIN, cena, ok. 129 zł

Ekstrakt ze śluzu ślimaka ma również właściwości przeciwtrądzikowe i naprawcze, dzięki czemu krem skutecznie walczy z niedoskonałościami cery (blizny, nierówności i pory). Dodatkowo ujednolica koloryt cery i delikatnie rozjaśnia przebarwienia.

Krem ma bardzo delikatną konsystencję i błyskawicznie dopasowuje się do naturalnego koloru skóry. Po aplikacji skóra staje się nieskazitelnie gładka, jedwabista w dotyku oraz pełna naturalnego blasku. Produkt zapewnia średnie krycie, zawiera filtr przeciwsłoneczny SPF25.

Jeżeli chcecie bliżej poznać markę It's skin to koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii. Znajdziesz w niej 11 kosmetyków, które miałyśmy okazję poznać osobiście i możemy je polecić z czystym sumieniem. Naszym hitem jest ujędrniająca emulsja do twarzy z hydrolizowanym kolagenem morskim i nawilżająco-łagodząca mgiełka do twarzy.

