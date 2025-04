Zmarszczki marionetki (linie marionetki, bruzdy marionetki) to pionowe zmarszczki rozciągające się od kącików ust do brody. Sprawiają, że wyglądamy smutno i posępnie. Bruzdy mogą mieć różne głębokości — mogą być łagodne, umiarkowane lub bardzo głębokie. Wpływa na to wiele czynników.

Zmarszczki marionetki zwykle zaczynają być widoczne około 40-45. roku życia, ale ich oznaki możemy zauważyć już wieku 20-30 lat.

Jak powstają zmarszczki marionetki i jak je zlikwidować domowymi sposobami? O tym w dalszej części artykułu.

Spis treści:

Wiek, geny oraz niewłaściwa pielęgnacja to główne przyczyny powstawania zmarszczek marionetki. Co jeszcze? Oto wszystkie powody, przez które nasza skóra traci jędrność.

Zmarszczki marionetki — przyczyny powstawiania:

starzenie się skóry (wraz z wiekiem spada produkcja kolagenu i elastyny, skóra staje się sucha i wiotka);

brak ochrony przeciwsłonecznej;

gwałtowna utrata wagi;

silny stres;

nieodpowiedni styl życia;

niewłaściwa dieta;

uwarunkowania genetyczne;

najczęściej pojawiają się u osób z owalną i szeroką twarzą, bez wyraźnie zarysowanej linii żuchwy.

Fuga na zmarszczki to bezpieczna alternatywa botoksu. 4 TOP produkty, które wygładzą drobne linie

fot. Zmarszczki marionetki/ Adobe Stock, Марина Демешко

Zmarszczki marionetki możesz spłycić za pomocą ćwiczeń oraz robiąc masaż twarzy. Masaż możesz wykonać palcami, płytką Gua Sha lub wałkiem jadeitowym.

Ważna jest regularność - najlepiej, żeby były stałym elementem porannej i wieczornej rutyny.

Ćwiczenia na zmarszczki marionetki

Przesuwaj powietrze z jednego do drugiego policzka. Nadmij usta, przytrzymaj ok. 10 sekund i wypuść powietrze. Końcówką języka wypychaj bruzdę. Zacznij od dołu i powoli przesuwaj ku górze. Ćwiczenie powtórz ok. 15 razy na stronę.

Masaż na zmarszczki marionetki

Delikatnie, kolistymi ruchami masuj pionowe bruzdy. Użyj kremu lub olejku do masażu twarzy, aby ułatwić ślizganie palców po skórze. Połóż dwa palce na dolnej linii brody, delikatnie napnij skórę, a następnie środkowym palcem drugiej dłoni masuj zmarszczkę od dołu do góry w kierunku nosa. Jedną stronę masuj przez 30 sekund. Zobacz, jak to zrobić krok po kroku:

Zmarszczki marionetki są nieuniknione, pojawią się u każdej z nas, jednak dzięki codziennym, zdrowym nawykom, opóźnisz cały proces i zapobiegniesz ich pogłębianiu.

Codziennie stosuj krem z filtrem, minimum SPF 30.

Stosuj kremy i sera bogate w składniki aktywne opóźniające procesy starzenia, m.in. retinol, witaminę C, witaminę E, adenozynę, niacynamid, peptydy, kwas hialuronowy, koenzym Q10.

Pij dużo wody.

Wysypiaj się.

Panuj nad swoją wagi (unikaj restrykcyjnych diet, które powodują duża spadki wagi w krótkim czasie).

Wprowadź do codziennego menu pokarmy bogate w witaminy i minerały. Jedz dużo warzyw i owoców, unikaj przetworzonej żywności.

Prowadź zdrowy styl życia.

Regularnie wykonuj ćwiczenia i masaż twarzy (np. Gua Sha, wałkiem jadeitowym, masaż Kobido).

Poniżej znajdziesz kremy i sera, które warto włączyć do pielęgnacji. Stosowane regularnie spłycą zmarszczki marionetki oraz poprawią ogólny wygląd skóry - będzie jędrna, gładka i promienna.

Odżywczo-ujędrniający krem do twarzy z jagodami żeń-szenia, CLIV Premium

fot. Odżywczo-ujędrniający krem do twarzy z jagodami żeń-szenia, CLIV Premium, cena: 139,99 zł/materiały prasowe

Serum przeciwzmarszczkowe do twarzy Rénergie H.C.F. Triple, Lancôme

fot. Serum przeciwzmarszczkowe do twarzy Rénergie H.C.F. Triple, Lancôme, cena: 635 zł/materiały prasowe

Krem do twarzy z retinolem 0,5% Retinol Skin Brightener, ZO Skin Health

fot. Krem do twarzy z retinolem 0,5% Retinol Skin Brightener, ZO Skin Health, cena: ok. 560 zł/materiały prasowe

Krem przeciwzmarszczkowy z argireliną, YASUMI

fot. Krem przeciwzmarszczkowy z argireliną, YASUMI, cena: 225 zł/materiały prasowe

Intensywny krem odmładzający do twarzy Retinol Boost+, Neutrogena

fot. Intensywny krem odmładzający do twarzy Retinol Boost+, Neutrogena, cena: 89,99 zł/materiały prasowe

Serum do twarzy z witaminą C, witaminą E i kwasem salicylowym Revitalift Clinical, L’Oréal Paris

fot. Serum do twarzy Revitalift Clinical, L’Oréal Paris, cena: ok. 80 zł/materiały prasowe

Lekki krem przeciwzmarszczkowy 7w1, Super Multi-Corrective Soft Cream, Kiehl’s

fot. Lekki krem przeciwzmarszczkowy 7w1, Super Multi-Corrective Soft Cream, Kiehl’s, cena: 399 zł/materiały prasowe

Krem-serum do twarzy na noc Q10, Nivea

fot. Krem-serum do twarzy na noc Nivea Q10, cena: ok. 55 zł/materiały prasowe

Serum Divive Elixir, Samarite

fot. Serum Divive Elixir, Samarite, cena: ok. 150 zł/materiały prasowe

