Zmarszczki królicze to pionowe lub poziome cienkie bruzdy w górnej części nosa, które pojawiają się z wraz z upływem czasu wskutek intensywnej pracy mięśni twarzy (gdy często marszczymy nos).

Królicze linie zaczynają być widoczne po 30. roku życia, gdy maleją zdolności skóry do syntezy elastyny, kolagenu i kwasu hialuronowego i traci wówczas swoją jędrność i sprężystość. Podobnie jak inne zmarszczki mimiczne, odbierają one twarzy młodzieńczy wygląd.

Zmarszczki królicze powstają w wyniku pracy mięśnia dźwigacza wargi górnej i skrzydełka nosa, którego przyczep kostny znajduje się właśnie w tym miejscu. Skurcze tego mięśnia powodują uwidacznianie się zmarszczek, np. w trakcie śmiechu, złoszczenia czy zaciskania powiek. U niektórych Pacjentów jest on bardziej aktywny z uwagi na obecną dużą mimikę na twarzy oraz jego masę - jest on po prostu większy, mimo, że to jeden z mniejszych mięśni mimicznych.

- dr Mariola Gałązka, założycielka N30 Clinic