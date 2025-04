Złoty makijaż to jedna z najważniejszych tendencji w kategorii beauty na wiosnę-lato 2014. Ten trend makijażowy możecie wykorzystywać na kilka sposobów - użyć złotego cienia do powiek, postawić na złotą szminkę, zaszaleć ze złotym eyelinerem albo musnąć policzki złotym bronzerem. Dla mniej odważnych polecamy złote lakiery do paznokci - znajdziecie je teraz w niemal każdej kolekcji.

Złoty makijaż jest bardzo uniwersalny - pasuje do każdego koloru skóry i włosów, trzeba tylko dobrać odpowiedni dla siebie odcień. Im chłodniejsza karnacja, tym chłodniejsza powinna być barwa złota. Złoty makijaż doskonale rozświetla i dodaje skórze młodzieńczego blasku. Idealnie komponuje się z delikatną opalenizną - w tym sezonie nie ruszamy się z domu bez naszego ulubionego złotego bronzera!

Zobaczcie galerię pełną złotych kosmetyków: