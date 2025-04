Ziemia egipska to coś więcej niż produkt do makijażu. Leczy, nawilża, chroni przed słońcem i zniewalająco wygląda. Musisz ją mieć w swojej kosmetyczce.

Oryginalna Ziemia Egipska Bikor występuje w jednym uniwersalnym odcieniu, który dostosuje się do twojej karnacji. Odcień jest neutralny - bez wyraźnych ciepłych i zimnych tonów. To jedyny bronzer, który pozwala osiągnąć efekt naturalnej opalenizny, wyrównuje koloryt cery oraz sprawi, że będzie ona naturalnie piękna i promienna.

Moja koleżanka makijażystka poleciła mi kosmetyki tej marki. Z początku nie byłam zbyt ufna, bo nie przepadam za nowościami. Jednak kiedy dowiedziałam się, że są to polskie produkty - skusiłam się. I nie żałuję. Ziemia Egipska od Bikor to naprawdę fantastyczny kosmetyk, który jest ze mną prawie zawsze.

- Asia, szef działu lifestyle Polki.pl

Ziemia Egipska Bikor

Masz ochotę na delikatne podkreślenie policzków, a może marzysz o mocnym efekcie na wieczorne wyjście? Zdecyduj sama! Produkt możesz dozować przez nakładanie odpowiedniej ilości warstw.

Kochamy kosmetyki, które pozwalają nam świetnie wyglądać i dbają o naszą cerę. Ziemia Egipska Bikor nawilży twoją skórę, dzięki zawartości kwasu hialuronowego. Dodatkowo produkt świetnie chroni przed słońcem. Zawiera masło Shea, które pomaga neutralizować wolne rodniki, redukuje linie i zmarszczki oraz rozjaśnia przebarwienia, a ponadto stymuluje produkcję kolagenu. Dodatkowo działa jak naturalny filtr przeciwsłoneczny.