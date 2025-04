Baza pod podkład to niezastąpiony kosmetyk przy wieczorowym makijażu. Nie tyłko ułatwia aplikację fluidu, ale także przedłuża jego trwałość i sprawia, że wszelkie niedoskonałości są mniej widoczne. Jednak to wszystko to rola zwykłej, przeźroczystej bazy. A jakie funkcje pełni ta zielona?

Przede wszystkim niweluje wszelkie zaczerwienia - nie tylko te naczynkowe, ale także te które pojawiają się, gdy temperatura spada poniżej zera. Poza tym maskuje przebarwienia i rozjaśnia ziemistą i pozbawioną blasku cerę. Zobaczcie najlepsze zielone bazy pod makijaż - miałyście okazję jakąś przetestować?

