Po płatki pod oczy warto sięgać raz lub dwa razy w tygodniu. Ich ogromną zaletą jest natychmiastowy efekt oraz fakt, iż pod żelowymi płatkami składniki aktywne dużo skuteczniej się wchłaniają. Skóra pod oczami jest bardzo cienka, dlatego warto dbać o nią regularnie.

Dobrej jakości hydrożelowe płatki pod oczy są łagodne i dostosowane do potrzeb cienkiej, wrażliwej skóry. Ważne jest, aby po nałożeniu nie czuć nadmiernego ciepła ani pieczenia. Jeśli skóra zaczyna szczypać, natychmiast zdejmij płatki i opłucz twarz chłodną wodą, a następnie zastosuj swoją regularną pielęgnację.

Płatki pod oczy możesz kupić w formie pojedynczej pary albo w zestawie - wówczas w słoiczku znajdziesz nawet do 100 sztuk. To idealne rozwiązanie, jeśli już masz swój ulubiony produkt. Do tego w przeliczeniu jest to dużo bardziej ekonomiczna opcja.

Płatki pod oczy zawsze nakładaj na czystą i suchą skórę. Twarz umyj lekkim żelem lub pianką, a następnie delikatnie osusz, nie pocierając ręcznikiem. Następnie przyklej płatki i pozostaw je na ok. 10 minut (lub tyle, ile zaleca producent). W tym czasie wykonaj dalszą pielęgnację ciała, ułóż włosy albo zrelaksuj się z kawą i książką.

Kiedy czas upłynie, delikatnie zdejmij płatki i opuszkami palców wklep pozostałości esencji. Na koniec zastosuj pozostałe kosmetyki do twarzy.

fot. Płatki pod oczy/Adobe Stock, Romario Ien

Płatki pod oczy można stosować także na całą noc, ale dobrze jeśli będą to produkty dedykowane specjalnie pod ten typ pielęgnacji. Możesz także zdecydować się na hydrożelowe opaski, które w ciągu dnia trzyma się w lodówce.

Nakładając je na noc, możesz uniknąć worków pod oczami oraz sińców o poranku. Zarówno płatki, jak i opaski sprawdzą się także przed ważnym wyjściem, kiedy chcesz szybko pozbyć się opuchniętych powiek.

Oto zestawienie płatków pod oczy, które idealnie sprawdzą się do porannej i wieczornej pielęgnacji, a także jako zabieg bankietowy przed ważnym wyjściem.

Płatki hydrożelowe Florence By Mills

Ten minimalistyczny słoiczek skrywa w sobie od 2 do 30 płatków żelowych, nasączonych składnikami aktywnymi, które pomagają ujędrnić skórę pod oczami oraz głęboko ją nawilża, spłycając drobne zmarszczki i linie mimiczne. Kwas hialuronowy sprawia, że spojrzenie staje się promienne, a skóra wygładzona.

Cena za 15 par: 119 zł

fot. Płatki pod oczy Florence by Mills/mat. prasowe

Płatki pod oczy Mizon

Azjatki doskonale wiedzą, jak dbać o cerę, w tym także okolicę pod oczami. Dzięki odpowiedniej pielęgnacji potrafią odmłodzić się o kilkanaście lat. Płatki kolagenowe Mizon to prawdziwy hit wśród kobiet na całym świecie. W słoiczku znajdziesz aż 60 sztuk. Płatki dobrze przylegają i od razu po ich zdjęciu możesz zobaczyć efekty. Aktywne składniki napinają skórę, spłycają zmarszczki, a do tego nawilżają i działają kojąco.

Cena: 79 zł

fot. Płatki pod oczy hydrożelowe Mizon/mat. prasowe

Płatki hydrożelowe pod oczy Clavier Bright Look

Te płatki idealnie łączą w sobie dwie najważniejsze rzeczy: są tanie i dobre. W słoiczku znajdziesz 60 sztuk hydrożelowych płatków chłodzących, które idealnie tonizują i odżywiają skórę. Esencja z czarnej perły niweluje widoczność sińców i opuchlizny, a roślinne ekstrakty odżywiają i głęboko nawilżają. Okolica pod oczami natychmiast wygląda promiennie, a drobne linie mimiczne są spłycone.

Cena: 39 zł

fot. Płatki pod oczy Clavier/mat. prasowe

Hydrożelowe płatki pod oczy COSRX Advanced Snail Hydrogel Eye Patch

Marka COSRX jest zdecydowanie niedoceniana na polskim rynku, ponieważ w swojej ofercie ma doskonałe produkty pielęgnujące. Jako azjatycki brand świetnie radzi sobie przede wszystkim ze zwalczaniem oznak starzenia oraz z ochroną przeciwsłoneczną. Płatki odświeżają okolicę pod oczami, nawilżają ją oraz rozjaśniają cienie i niwelują opuchliznę. W opakowaniu znajdziesz 60 sztuk.

Cena: 113 zł

fot. Płatki pod oczy COSRX/mat. prasowe

Płatki pod oczy Sunew Med

Te płatki świetnie sprawdzą się w przypadku cer bardzo dojrzałych i mogą być stosowane także na noc. Ekstrakt z chrząstnicy kędzierzawej działa antyoksydacyjnie oraz liftingująco i wyraźnie odświeża wygląd okolicy pod oczami. Dzięki temu twarz wygląda na wypoczętą, a hydrolizowany kolagen skutecznie spłyca zmarszczki i wspiera odnowę komórkową.

Cena: 140 zł za 60 szt.

fot. Płatki pod oczy Sunew/mat. prasowe

Hydrożelowe płatki pod oczy Pixi DetoxifEYE

Te wygładzające płatki są hitem wśród influencerek. Skutecznie odświeżają, rozjaśniają oraz regenerują skórę pod oczami. Wegańska formuła dodatkowo intensywnie nawilża i sprawia, że twarz natychmiast wygląda na bardziej wypoczętą. W zestawie znajdziesz także szpatułkę, która ułatwia wyjmowanie płatków i nakładanie ich pod oczy.

Cena: 119 zł za 60 szt.

fot. Wygładzające płatki pod oczy Pixi/mat. prasowe

Płatki pod oczy ze złotem Petitfee Gold

Płatki z dodatkiem złota są chyba najbardziej popularne. Złoto ma niezwykłe właściwości odżywcze oraz antyseptyczne. Płatki odżywiają okolicę pod oczami, wygładzają ją i niwelują widoczność cieni i przebarwień pod oczami. Świetnie sprawdzą się też jako element nocnej pielęgnacji, ponieważ mają bogatą, odżywczą formułę.

Cena: 99 zł za 60 szt.

fot. płatki pod oczy Petitfee/mat. prasowe

