Trądzik jest najczęstszą chorobą skóry. Niestety, nie ogranicza się tylko do nastolatków — nawet w dorosłym życiu, możemy obudzić się z dużą, czerwoną cystą na policzku. Czynników, które mogą działać przeciwko niej, jest dużo: od hormonów po nieprawidłową dietę, stres, brak snu i geny.

Nie ma jednego magicznego rozwiązania na trądzik, ale prawidłowy schemat pielęgnacji i dobre kosmetyki mogą bardzo pomóc w drodze do nieskazitelnej cery. Szczególnie ważne jest oczyszczanie twarzy — żele do mycia usuwają brud i zanieczyszczenia, przywracają skórze właściwe pH, eliminują powstałe wypryski i zapobiegają powstawaniu nowych.

Jaki płyn do mycia twarzy trądzikowej wybrać? Szukaj produktów, które na liście składników mają kwas salicylowy, nadtlenek benzoilu, olejek z drzewa herbacianego, zieloną herbatę, aloes i kwas glikolowy. To najważniejsi gracze w pielęgnacji cery trądzikowej i problematycznej.

Ten opracowany dermatologicznie żel do mycia nie bez powodu jest bestsellerem. Głęboko oczyszcza skórę bez nadmiernego jej wysuszania, reguluje wydzielanie sebum, usuwa zaskórniki i łagodzi stany zapalne. Zawiera 3 kluczowe ceramidy, niacynami oraz kwas hialuronowy. Bezzapachowy, hipoalergiczny, niekomedogenny.

fot. Oczyszczający żel do mycia twarzy, CeraVe, cena: ok. 57 zł/materiały prasowe

Żel Effaclar od La Roche Posay to kolejny kosmetyczny bohater, który pozostawia skórę czystą i świeżą, łagodzi podrażnienia, oczyszcza pory, rozjaśnia i zapobiega wypryskom. Bez zawartości mydła, barwników i alkoholu.

fot. Żel do mycia twarzy Effaclar, La Roche-Posay, Cena: ok. 50 zł/ Materiały prasowe

Z trądzikiem świetnie poradzi sobie żel do mycia twarzy Sébium Gel Moussant od Bioderma. Skutecznie oczyszcza skórę, nie uszkadzając płaszcza lipidowego. Po użyciu jest gładka, elastyczna i promienna.

fot. Oczyszczający żel do mycia twarzy Sébium Gel Moussant, Bioderma, cena: ok. 74 zł/materiały prasowe

Nieproszonych gości na twarzy wyeliminuje również żel oczyszczający Normaderm Phytosolution od Vichy. Oczyszcza, nie naruszając warstwy ochronnej, zapobiega powstawaniu wyprysków i reguluje wydzielanie sebum. Wzbogacony o minerały i probiotyki.

fot. Żel do mycia twarzy Normaderm Phytosolution, VICHY, cena: ok. 95 zł/materiały prasowe

Brud, olej, makijaż i inne zanieczyszczenia nie mają szans w starciu z emulsją micelarną marki Cetaphil. Przeznaczona jest do wszystkich rodzajów skóry, w tym skóry wrażliwej. Pozostawia ją czystą, nawilżoną, miękką i gładką.

fot. Emulsja micelarna do mycia Cetaphil EM, cena: ok. 74 zł/materiały prasowe

Kolejnym produktem, który sprawi, że twoja skóra będzie szczęśliwa, jest żel oczyszczający Derma Skin Clear. Stosuj codziennie rano i wieczorem, a szybko zobaczysz efekty. Wypryski zaczną znikać, a przebarwienia staną się jaśniejsze. Zawiera kwas salicylowy i niacynamid.

fot. Żel oczyszczający przeciw niedoskonałościom, Derma Skin Clear Wash Gel, Nivea, cena: ok. 25 zł/materiały prasowe

Jeśli szukasz skutecznego żelu do mycia twarzy, które nie uszczupli twojego budżetu, celuj w produkt od AA. Eliminuje niedoskonałości i zmiany trądzikowe, rozjaśnia przebarwienia, ogranicza błyszczenie skóry oraz zapobiega powstawaniu zaskórników. Zawiera niacynamid 5%, cynk i alantoinę.