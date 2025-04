Aloes pochodzi z Półwyspu Arabskiego i z Afryki, a o jego korzystnym dla zdrowia działaniu wiedziała już starożytna ludność Egiptu. Kiedyś znajdował swoje zastosowanie głównie przy leczeniu oparzeń i chorób płuc. Dziś znajdziecie go również w wielu kosmetykach i produktach dietetycznych.

Reklama

Aloes w kosmetykach do twarzy:

Jedną z najważniejszych zalet żelu aloesowego jest jego zdolność do syntezy elastyny i kolagenu. Brzmi niezrozumiale? W skrócie - kremy z aloesem poprawiają elastyczność skóry, przez co staje się jędrniejsza. Zawierają również witaminy młodości, czyli A, C i E, dzięki czemu opóźniają procesy starzenia. Jakby tego było mało, nie tylko skóra dojrzała będzie z niego "zadowolona". Aloes świetnie nadaje się także do pielęgnacji cery trądzikowej, ponieważ posiada enzymy, które działają przeciwgrzybicznie i przeciwbakteryjnie.

Nie ma w nim żadnych zbędnych dodatków, które potencjalnie działają alergizująco, więc możecie być spokojne nakładając go na całą twarz.

Tych kosmetyków nie wolno ze sobą łączyć

Właściwości aloesu:

neutralizuje wolne rodniki

opóźnia procesy starzenia

łagodzi podrażnienia po depilacji

zapobiega wysuszeniu skóry i oparzeniom słonecznym

działa przeciwgrzybicznie i przeciwbakteryjnie

Aloes w kosmetykach do włosów:

Aloes wzmacnia budowę włosów, dzięki czemu stają się mocniejsze i bardziej lśniące. Wszystko dzięki zawartym w roślinie składnikom: witaminie A, B2, C i E oraz aminokwasom.

Aloes w kremach przeciwsłonecznych:

Zapobiega wysuszeniu skóry i oparzeniom słonecznym. Sprawia, że opalamy się wolniej, bez etapu czerwonej i podrażnionej skóry. W aloesie znajdują się bowiem związki wielopierścieniowe, które pochłaniają najbardziej niebezpieczne długości promieniowania UV. Miąższ aloesowy dostarcza również wystawionej na działanie słońca skórze wodę.

9 kosmetyków, które kochają redaktorki urodowe

Aloes po depilacji:

Żel aloesowy daje natychmiastowe uczucie ochłodzenia, a zaczerwienienie znika w spektakularnym tempie. Łagodzi zaczerwienienie i świetnie nawilża skórę.

Reklama

Zajrzyjcie do naszej galerii po najlepsze kosmetyki z aloesem. Macie swoje ulubione produkty?