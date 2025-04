Wiosna to doskonały czas na eksperymentowanie - nie tylko z ubiorem, ale też makijażem. Metaliczne akcenty na powiece to jeden z najbardziej ekscytujących trendów tego sezonu. Dzięki nim będziesz prezentować się świeżo i nowocześnie.

Dlaczego metaliczny makijaż oczu to must-have tej wiosny?

Chcesz urozmaicić swój makijaż? Dzięki metalicznym cieniom twoje oczy będą wyglądać nie tylko na bardziej otwarte, ale też pełne blasku i energii.

Oto dlaczego metaliczne cienie podbijają social media:

dodają blasku, przyciągają wzrok i ożywiają cały makijaż,

oddają wiosenny, dynamiczny klimat,

dzięki swojej teksturze świetnie łączą się z innymi kolorami,

mogą być subtelną opcją na dzień, jak i mocniejszym akcentem na wieczór,

świetnie współgrają z wiosennymi stylizacjami.

Jak wykonać metaliczny makijaż oka?

Niezależnie od tego, czy wybierzesz subtelne, złote akcenty, czy bardziej wyraziste srebro, metaliczne cienie to doskonały sposób, by wyróżnić się z tłumu.

Krok po kroku:

Przygotuj powiekę. Użyj bazy pod cienie, która utrwali makijaż i zapobiegnie rolowaniu się kosmetyku. Wybierz metaliczny cień o odcieniu, który pasuje do twojego stylu. Za pomocą pędzelka nałóż go na całą powiekę, zaczynając od wewnętrznego kącika oka i rozcierając ku zewnętrznej części. Jeśli chcesz, możesz nałożyć dwie warstwy. Aby dodać głębi spojrzeniu, nałóż ciemniejszy, metaliczny cień (np. srebro) w zewnętrzny kącik oka. Rozblenduj go dobrze, by uzyskać gładkie przejścia. Możesz lekko przedłużyć cień wzdłuż linii rzęs lub w załamaniu powieki. Dla dodatkowego blasku, możesz użyć jasnego, perłowego cienia w wewnętrznym kąciku oka. Dzięki temu makijaż stanie się bardziej otwarty, a spojrzenie pełne blasku. Na koniec wytuszuj rzęsy, najlepiej przy użyciu pogrubiającej maskary. Gotowe.

Jakie kolory metalicznych cieni będą królować w tym sezonie?

Jeśli szukasz sposobu na to, by przyciągać spojrzenia i dodać odrobinę blasku do codziennego looku, ten makijaż oka jest dla ciebie. Warto wiedzieć, jakie kolory najlepiej sprawdzą się do jego wykonania.

Najmodniejsze kolory metalicznych cieni:

intensywne odcienie złota - pasują do każdej kreacji i podkreślają tęczówkę,

odcienie miedzi - nadają ciepłego, romantycznego blasku,

srebro - dodaje nowoczesności i futurystycznego klimatu,

pastelowe odcienie różu i fioletu - idealne na wiosnę.

