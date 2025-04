Zaskórniki, inaczej wągry to wykwity skórne, najczęściej pojawiające się na brodzie, czole i nosie, czyli dokładnie w miejscach, gdzie występuje nadmierne wydzielanie łoju. Przyczyną ich powstawania jest nadprodukcja sebum przez gruczoły łojowe, które zatyka ujścia mieszków włosowych, a także niewłaściwy przebieg procesu złuszczania naskórka.

Niestety, zaskórniki to problem występujący u kobiet (i mężczyzn) w każdym wieku. Oczywiście najczęściej pojawia się u nastolatków, w okresie dojrzewania i przy trądziku, ale nierzadko dotyczy także kobiet po 40. i w okresie menopauzalnym. Zaskórniki dzielą się na 2 rodzaje: otwarte i zamknięte.

Zaskórniki otwarte – jak wyglądają?

Zaskórniki otwarte mają ciemny (szaro-czarny) kolor. Powstają przez zaleganie wydzieliny łojowej, która nie jest zaczopowana a przez to, że ma dostęp do powietrza - utlenia się (stąd ciemny kolor). Drugą przyczyną mogą być nadkażenia bakteryjne (głównie przez Propionibacterium acnes).

Następstwem zaskórników otwartych mogą być zmiany ropne, dlatego warto regularnie je usuwać.

Zaskórniki zamknięte – jak wyglądają?

Zaskórniki zamknięte mają jasny (biało-beżowy) kolor. Wiele osób nazywa je „kaszką". Powstają w wyniku zatkania ujścia gruczołu łojowego przez mieszaninę łoju, martwych komórek naskórka i brudu. Wystają ponad powierzchnię skóry i są wyczuwalne pod palcami (w przeciwieństwie do zaskórników otwartych). Są bardzo oporne na wszelkie zabiegi kosmetyczne.

Takie zaskórniki są o wiele trudniejsze do usunięcia i niestety, lepiej nie robić tego mechanicznie - możesz tylko nabawić się przebarwień, których trudno będzie się pozbyć. W tym wypadku zacznij od poznania przyczyny ich powstawania.

fot. Zaskórniki to problem kobiet i mężczyzn w każdym wieku/ Adobe Stock, lightpoet

Zaskórniki – przyczyny powstawania:

nieodpowiednio dobrane kosmetyki;

niestaranne oczyszczanie twarzy;

spanie w makijażu;

spożywanie niektórych produktów (np. tłustych potraw, czekolady, cukru);

zaburzenia gospodarki hormonalnej.

Kluczem do sukcesu jest odpowiednie oczyszczanie twarzy, obowiązkowo kilkuetapowe. Zacznij od dokładnego demakijażu. Następnie umyj twarz żelem i przetrzyj tonikiem, który przywróci skórze naturalne pH. Raz w tygodniu wykonaj peeling twarzy - z drobinkami (do cery tłustej i mieszanej) lub enzymatyczny (do cery wrażliwej i suchej). Do codziennego oczyszczania twarzy możesz również wykorzystać szczoteczkę soniczną.

Stosuj odpowiednie kosmetyki na zaskórniki

W ich składzie powinien znajdować się cynk, który ma działanie przeciwzapalne, srebro koloidalne i ekstrakt z drożdży, które mają działanie oczyszczające i bakteriobójcze, olejek z drzewa herbacianego, olejek pichtowy i glinki, które detoksykują i zmniejszają zmiany trądzikowe.

Oprócz składników przeciwzapalnych, powinny znaleźć się też łagodzące: alantoina, panthenol, aby wyeliminować ewentualnie zaczerwienienia. Warto zrezygnować z kosmetyków, które mają substancje zapachowe i z tych, które zawierają sztuczne barwniki.

Codzienną pielęgnację warto wzbogacić maseczkami - świetnie sprawdzą się te z glinki i peel-off. Sięgnij po preparaty z kwasami, które złuszczają martwy naskórek - zarezerwuj je jednak na okres jesienno-zimowy. Z zaskórnikami doskonale radzi sobie kwas salicylowy, kwas migdałowy i kwas glikolowy.

Preparaty do stosowania miejscowego na zaskórniki

Z zaskórnikami możesz walczyć za pomocą maści z apteki, przeznaczonych do cery trądzikowej. Jest ich całe mnóstwo i kosztują grosze. Większość przeznaczona do stosowania miejscowego. Szczególnie polecamy te z nadtlenkiem benzoilu (np. Benzacne) i kwasem azelainowym (np. Acnederm).

Stosuj domowe sposoby na zaskórniki

Domowe maseczki na wągry działają cuda. Wystarczy stosować je raz w tygodniu, by szybko zauważyć efekty. Raz na jakiś czas warto wykonać zabieg mechanicznego oczyszczania skóry.

„Parówka" i mechaniczne usuwanie zaskórników

Te sposoby sprawdzą się w przypadku zaskórników otwartych (ciemnych). Wlej do miski lub garnka gorącą wodę i nachyl nad nią twarz. Po 5-7 minutach wytrzyj twarz ręcznikiem i przystąp do oczyszczania zaskórników. Rób to pewnie, najlepiej za pomocą chusteczki higienicznej.

Po oczyszczaniu twarzy nie zapomnij stonizować twarzy, najlepiej antybakteryjnym tonikiem (obowiązkowo bez alkoholu).

Tonik z olejku herbacianego na zaskórniki

Olejek z drzewa herbacianego kupisz w każdej aptece za kilka złotych. Wymieszaj go z naftą kosmetyczną w proporcji 1:3 (1 porcja olejku i 3 nafty kosmetycznej). Mieszankę nałóż na brodę, nos i czoło i zostaw do wchłonięcia. Pierwsze efekty zauważysz już po pierwszym zastosowaniu.

Maseczka z białka jajka kurzego na zaskórniki

Biało jajka ubij na gładką masę i nałóż na miejsca, w których występują zaskórniki i zostaw na 15 minut. Spłucz ciepłą wodą i nałóż krem nawilżający.

Tonik aspirynowy na zaskórniki

W 50 ml wody rozpuść 10 tabletek aspiryny. Tak przygotowany tonik nałóż na całą buzię - złuszczy naskórek i oczyści pory.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 23.09.2020

