Znacie blogerkę Miss Ladyfinger? Tworzy niesamowite wzory na paznokciach inspirowane tkaninami i połączeniami kolorów prosto z pokazów. My postanowiłyśmy przełożyć sylwetki z wybiegów na makijaż. Niemożliwe? Zobaczcie same!

Reklama

Do napisania pierwszego odcinka zainspirował nas look prosto z wiosenno-letniej kolekcji Rebecci Taylor. Interesujące wydało nam się zestawienie chłodnych, brzoskwiniowych pasteli tworzących geometryczne wzory z szaro-czarną kratką i białymi dodatkami. Idealnie pasuje do niego ciemnoszary lakier do paznokci lub naklejki w graficzne printy. Policzki podkreśliłybyśmy jasnym, pomarańczowym różem, a usta musnęły transparentnym błyszczykiem. Co Wy na to?

Reklama



Więcej o modnych makijażach:

10 najmodniejszych makijaż wszech czasów!

Makijaż z pokazu - neonowa kreska na lato

Makijaże ślubne na 2014



W naszej galerii znajdziecie kosmetyki, którymi wykonacie makijaż inspirowany pokazem: