Tym razem zachwycił nas look z wiosenno-letniego pokazu Antonio Berardi. Połączenie odważnych lamparcich cętek z pastelowym różem i perłowo-złotym odcieniem może wydawać się na pierwszy rzut oka kontrowersyjne, ale nam udało się wszystko zgrabnie połączyć.



Głównym akcentem są naklejki do paznokci. Dodałyśmy do nich słodki róż do policzków i błyszczące cienie do powiek w dwóch odcieniach. Bardzo ważna jest świetlista cera - w osiągnięciu optymalnego efektu pomoże nam boski rozświetlacz do twarzy marki Benefit. Zajrzyjcie do naszej galerii!

W naszej galerii znajdziecie kosmetyki, którymi wykonacie makijaż inspirowany pokazem: