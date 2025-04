Kwiatowe wzory to silny trend, który powraca do nas niemal w każdym, wiosenno-letnim sezonie. Tym razem zainspirowała nas sylwetka z pokazu Carven. Podstawą naszego looku są naklejki do paznokci w kwiatowe printy i policzki muśnięte różem (ciężko nam było oprzeć się uroczemu opakowaniu).



Hitem tego lata są kolorowe kreski na powiekach - my postawiłyśmy na mocny, śliwkowy odcień. Dla tych z Was, które kochają pastele mamy miętowy cień do powiek. Nowością jest lakier do paznokci w kolorze głębokiego kobaltu, który daje efekt chropowatego, matowego betonu.

W naszej galerii znajdziecie kosmetyki, którymi wykonacie makijaż inspirowany pokazem: