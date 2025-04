Pastelowe kolory królują już kolejny, wiosenny sezon. I nie mówimy tylko o trendach w modzie, ale również w makijażu. Pastele odejmują lat, dodają cerze blasku i odpowiednio dobrane pasują niemal każdej z nas.

Tej wiosny warto zaopatrzyć się w paletę z pastelowymi, połyskującymi cieniami. Te w odcieniach brzoskwini idealnie sprawdzą się przy ciemniejszych karnacjach, a te perłowo różowe przy jasnej cerze. My jesteśmy zakochane w lakierach do paznokci w kolorze nude - pięknie podkreślają pierwszą opaleniznę. Jeśli macie ochotę trochę zaszaleć wybierzcie naklejki w modne, kwiatowe wzory, będą idealnym dodatkiem do zwykłego białego tshirtu i dżinsów.

Kosmetyki, który błyskawicznie odmieni cerę!