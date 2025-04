Jak to zrobić, żeby po zarwanej nocy albo po tygodniu ślęczenia przed komputerem w pracy nasze oczy wyglądały pięknie i świeżo? Okazuje się, że wystarczą tylko… dwa kosmetyki, ale za to naprawdę dobrej jakości.

Pierwszy z nich to oczywiście dobry tusz do rzęs. Eryka Sokólska, ekspertka Max Factor, poleca maskarę False Lash Effect, która nie kruszy się, a do tego podwaja objętość rzęs od nasady aż po końce i unosi je do góry, dzięki czemu oko wygląda na większe.

Na zdjęciu: tusz do rzęs Max Factor False Lash Effect, cena: 54,99 zł

Jak malować nim oko? Warto zawsze zaczynać od dolnych rzęs, dzięki czemu poźniej unikamy odbicia tuszu na górnej powiece. Malując górne rzęsy, nie bój się do nich docisnąć szczoteczki, tak jak to robi na filmie Katarzyna, ambasadorka marki Max Factor.

- Dzięki temu każda rzęsa idealnie wejdzie między włoski szczoteczki - mówi Eryka Sokólska. - W ten sposób pokryjesz każdą rzęsę z osobna i optycznie „otworzysz oko”.

Dodatkową sztuczką, która odświeża spojrzenie, jest nałożenie drugiego kosmetyku do zadań specjalnych, czyli różu, np. Cream Puff Blush, nie tylko na szczyt kości policzkowych, ale też nad zagłębienie powieki. Taki mały trik sprawi, że oczy będą wyglądały świeżej i młodziej!

Na zdjęciu: róż Max Factor Creme Puff Blush, cena: 49,99 zł

Podane ceny są cenami rekomendowanymi, ostateczną cenę ustala sprzedawca w miejscu sprzedaży.

Materiał powstał we współpracy z marką Max Factor.