W sezonie na truskawki warto wykorzystać ich właściwości nie tylko w kuchni. Te popularne owoce zawierają naturalne kwasy owocowe i witaminę C, które mogą korzystnie wpływać na cerę - szczególnie tę z przebarwieniami lub pozbawioną blasku.

Domowa maseczka z truskawek na przebarwienia

Truskawki to coś więcej niż letnia przekąska - to naturalne źródło składników, które mogą realnie poprawić wygląd skóry. Zawierają one bowiem m.in. witaminę C, kwasy owocowe oraz antyoksydanty, które wspierają walkę z przebarwieniami i nierównym kolorytem. Maseczka przygotowana na ich bazie może przynieść szereg urodowych korzyści.

Truskawki zawierają kwas jabłkowy i cytrynowy, które wykazują działanie mikrozłuszczające. Pomagają one usuwać martwe komórki naskórka, dzięki czemu przebarwienia stają się mniej widoczne, a skóra zyskuje bardziej jednolity koloryt. To łagodna forma eksfoliacji - bez konieczności użycia mechanicznych peelingów.

Truskawki są też bogate w witaminę C, która:

wspiera naturalną regenerację skóry,

hamuje nadprodukcję melaniny,

chroni przed działaniem wolnych rodników,

dodaje skórze blasku.

Jak zrobić rozjaśniającą maseczkę z truskawek?

Domowa maseczka z truskawek to prosty przepis na naturalne rozjaśnienie i odświeżenie skóry. Jej przygotowanie zajmuje dosłownie kilka minut, a większość składników masz już prawdopodobnie w swojej kuchni.

Składniki:

3-4 dojrzałe truskawki,

1 łyżeczka jogurtu naturalnego,

1 łyżeczka miodu.

Przygotowanie:

Umyj truskawki i usuń szypułki. Rozgnieć owoce widelcem na gładką papkę. Dodaj jogurt lub miód i dokładnie wymieszaj. Nałóż maseczkę na oczyszczoną skórę twarzy, omijając okolice oczu. Pozostaw na 5-10 minut, a następnie zmyj letnią wodą i zakończ pielęgnację tonikiem i kremem.

Efekty stosowania truskawkowej maseczki

Truskawkowa maseczka może przynieść zadowalające efekty już po kilku zastosowaniach. Regularność ma tutaj duże znaczenie - szczególnie jeśli celem jest delikatna poprawa struktury naskórka.

Ta maseczka przede wszystkim pomaga zredukować widoczność przebarwień - dzięki temu cera będzie wyglądać promiennie i bardziej jednolicie. Dodatkowo wpływa ona na odświeżenie i wygładzenie skóry - pobudza mikrokrążenie i subtelnie złuszcza.

Naturalne kwasy AHA zawarte w truskawkach pomagają zmiękczyć naskórek i poprawić jego teksturę. Wpływają też na odświeżenie skóry - szczególnie po długim dniu czy przy lekkim opuchnięciu.

Osobom z tłustą lub mieszaną cerą ta truskawkowa maseczka może pomóc zmniejszyć widoczność porów i ograniczyć świecenie się skóry.

