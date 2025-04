Jak zaczynasz swój dzień? Filiżanka kawy, mocne espresso dla pobudzenia, a może wzorem modelek - ciepła woda z cytryną? A co robisz dla swojej skóry? Jak wygląda twój poranny rytuał pielęgnacyjny?

Pewnie doskonale wiesz, że to, jak zaczniemy dzień, wpływa na nasze samopoczucie i wygląd. Jeśli w biegu wypijesz kawę, w jeszcze większym pośpiechu zjesz śniadanie i niedbale wykonasz makijaż, to skutki mogą być opłakane. Problemy trawienne, zmęczenie i oczywiście kiepski stan cery będą przypominały o sobie na każdym kroku. Jak temu zaradzić? Rano warto obudzić się chwilę wcześniej (wystarczy 15 minut) i poświecić ten czas na pielęgnację. Taki rytuał, czyli chwila tylko dla siebie, zaprocentuje w ciągu dnia. Będziesz czuła się świeża i atrakcyjna, a co za tym idzie - pewna siebie.

Dlaczego poranny rytuał pielęgnacyjny jest taki ważny?

Pewnie prawie codziennie się malujesz? Na twarz nakładasz podkład, puder, bronzer, róż, rozświetlacz... i wiele innych kosmetyków? Jeśli nie zadbasz o swoją skórę, to bardzo szybko pojawią się na niej oznaki zmęczenia i starzenia, takie jak zmarszczki, suche skórki i cienie. W twoim porannym rytuale nie może zabraknąć oczyszczania i nawilżania, które właściwie ochronią skórę przed działaniem czynników zewnętrznych. To istotne szczególnie latem, gdy nasza cera narażona jest na działanie szkodliwych promieni słonecznych, a ze względu na wysokie temperatury wydziela więcej sebum.

Poranny rytuał czyli 4 kroki do idealnej cery

Chcesz by twoja skóra była zdrowa, jędrna, gładka, a makijaż utrzymywał się przez cały dzień? Zacznij od odpowiedniego rytuału pielęgnacyjnego. Oto 4 kroki, o których warto pamiętać.

1. Oczyszczanie

To pierwszy i najbardziej podstawowy krok w porannej (ale i wieczornej) pielęgnacji. Pamiętaj o żelu do mycia twarzy lub piance, które skutecznie oczyszczą skórę z nadmiaru sebum i innych zanieczyszczeń.

2. Nawilżenie

Nawilżanie to fundament pielęgnacji i etap, który pomoże w zapobieganiu starzeniu. Pewnie wiesz, że odwodniona skóra staje się matowa, traci świeżość, powstają na niej pierwsze zmarszczki i drobne linie.

LABORATOIRES LIERAC PARIS proponuje całkowicie nowy, bardzo przyjemny wymiar codziennego nawilżenia. Chodzi o ultranawilżającą mgiełkę na dzień dobry Hydragenist, która dzięki innowacyjnej formule przeznaczona jest do stosowania zaraz po porannym oczyszczeniu. Wystarczy rozpylić mgiełka na całej twarzy i szyi i delikatnie wklepać opuszkami palców. Kosmetyk doskonale nawilża, dotlenia, wypełnia i usuwa senne zagniecenia.

Dlaczego warto o nim pamiętać? Bo w nocy wzrasta utrata wody, a zaraz po przebudzeniu przepływ krwi i temperatura ciała są na możliwie najniższym poziomie, co powoduje ograniczenia w dostarczaniu tlenu i mikroelementów do skóry. Wpływa to na jej matowienie i powstawanie zarysowań oraz zagnieceń.

3. Odżywienie i regeneracja

W swojej codziennej pielęgnacji nie możesz zapomnieć o odżywieniu ust. To ważne szczególnie zimą i latem, gdy usta są narażone na niekorzystne czynniki atmosferyczne. Rano użyj balsamu i miej go pod ręką przez cały dzień.

My nie wyobrażamy sobie naszego rytuału pielęgnacyjnego bez odżywczo-wypełniającego balsamu w kredce od LABORATOIRES LIERAC PARIS. Dermokosmetyk jednym gestem wypełnia i podkreśla piękno ust oraz odtwarza ich pełny kształt. Głęboko nawilża, odżywia i regeneruje barierę hydrolipidową skóry, chroniąc usta przed czynnikami zewnętrznymi.

4. Ochrona

Kochasz słońce i letnią opaleniznę, ale masz też świadomość, jaki negatywny wpływ na kondycję twojej skóry mają promienie UV? W twoim codziennym rytuale pielęgnacyjnym nie może zabraknąć kosmetyków o działaniu ochronnym.

Latem pomyśl o serii słonecznej LIERAC SUNISSIME o dodatkowym działaniu przeciwstarzeniowym. Dermokosmetyki z serii LIERAC SUNISSIME wykorzystują technologię GLOBAL PROTECT ENERGY, zapewniającą ochronę przed całym spektrum promieniowania słonecznego oraz dodającą skórze energii.

Po oczyszczeniu i nawilżeniu skóry, nałóż na twarz i dekolt emulsję ochronną LIERAC SUNISSIME, która skutecznie ochroni skórę przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych i fotostarzeniem. Pod oczy zaaplikuj sztyft ochronny, bazujący w 100% na filtrach mineralnych LIERAC SUNISSIME. Zobaczysz, że dodatkowo wygładzi skórę pod oczami, zredukuje cienie i nierówny koloryt, rozświetli spojrzenie, a ty będziesz czuła się komfortowo i pięknie!

Już teraz Mgiełka na dzień dobry, balsam do ust, emulsja do twarzy i dekoltu oraz sztyft pod oczy mogą być twoje! Razem z LABORATOIRES LIERAC PARIS przygotowaliśmy dla was wyjątkowy konkurs. Sprawdź!

18 zestawów do pielęgnacji cery od LABORATOIRES LIERAC PARIS na 18 urodziny serwisu polki.pl

Nawilżenie i ochrona to podstawa naszej porannej pielęgnacji! My w letnie podróże zabieramy zawsze lekką, ultranawilżającą mgiełkę, balsam do ust i fotoochronne preparaty do skóry twarzy i pod oczy. A ty? Jak dbasz o swoją cerę latem? Zdradź nam swój rytuał porannej pielęgnacji i napisz, dlaczego nawilżenie i ochrona są dla ciebie ważne! Do wygrania 1 z 18 zestawów dermokosmetyków od LABORATOIRES LIERAC PARIS!

Zadanie konkursowe:

Jak dbasz o o swoją cerę latem? Zdradź nam swój rytuał porannej pielęgnacji i napisz, dlaczego nawilżenie i ochrona są dla ciebie ważne!

Nagrody:

1 z 18 zestawów dermokosmetyków LABORATOIRES LIERAC PARIS

Zawartość zestawu:

LIERAC HYDRAGENIST Mgiełka na dzień dobry – 138 zł (wydajność nawet na 3 miesiące)

LIERAC HYDRAGENIST Odżywczo-wypełniający balsam do ust - 77 zł

LIERAC SUNISSIME Emulsja do twarzy i dekoltu SPF 30 - 139 zł

LIERAC SUNISSIME Sztyft ochronny do skóry pod oczami SPF 50 - 99 zł

Powodzenia!

Materiał powstał przy współpracy z marką LABORATOIRES LIERAC PARIS