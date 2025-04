Kalendarzowa wiosna rozpoczęła się już kilka dni temu, więc bez wyrzutów sumienia możemy napisać o najciekawszych makijażowych nowościach na wiosnę 2018.

Makijażowe nowości na wiosnę 2018

Jeszcze kilka lat temu wiosenne kolekcje kosmetyków kolorowych były rzadkością. Obecnie większość marek produkujących kolorówkę wprowadza w tym czasie nowe podkłady, pudry czy tusze do rzęs. A my dzięki temu możemy nacieszyć oko i sprawić, że nasz makijaż będzie zgodny z najnowszymi trendami.

W naszej galerii znajdziesz sporo kosmetyków rozświetlający - blask i błysk to jedna z dominujących tendencji w sezonie wiosna-lato 2018. Nam najbardziej podoba się rozświetlacz w płynie od marki Loreal Paris. Jak użyjesz go raz, to nie będziesz chciała się z nim rozstać.

Wszystkie wielbicielki podkładów w poduszeczce pewnie zachwycą się nowością marki Skin79. Ten krem BB ma lekką konsystencję, która natychmiast się wchłania i wyrównuje koloryt skóry. Zawartość specjalnie dobranych peptydów wnika głęboko i stymuluje syntezę kolagenu, co przyczynia się do stopniowego usuwania widocznych zmarszczek. Skóra staje się rozświetlona, ujędrniona i nawilżona. W zestawie znajdziesz dodatkową tubkę uzupełniającą i zapasową poduszeczkę.

Więcej kosmetycznych hitów:

