Niektóre składniki, które znajdziesz w kuchni, potrafią zdziałać dla skóry więcej niż niejeden drogeryjny kosmetyk. Tymianek może okazać się prawdziwym sprzymierzeńcem skóry skłonnej do stanów zapalnych czy wyprysków. W postaci toniku działa łagodnie, ale oczyszcza, koi i pomaga zachować równowagę.

Jak przygotować tonik z tymianku?

Ten przepis jest banalnie prosty, a efekt może pozytywnie cię zaskoczyć. Potrzebne będą tylko dwa składniki i kilka minut.

Składniki:

1 łyżka suszonego tymianku,

1 szklanka przefiltrowanej wody.

Sposób przygotowania:

Zagotuj wodę i zdejmij ją z ognia. Następnie dodaj tymianek i przykryj pokrywką. Zaparz przez 10-15 minut. Potem odcedź zioła i przelej napar do czystej, szklanej buteleczki. Możesz przechowywać go w lodówce maksymalnie 5 dni.

Ten domowy tonik nadaje się do użytkowania na kilka sposobów. Możesz: przecierać nim twarz rano i wieczorem przy pomocy wacika, rozpylać go jako mgiełkę po umyciu twarzy albo stosować go jako kompres na strefy zapalne.

Właściwości domowego toniku z tymianku

Choć tymianek kojarzy się głównie z gotowaniem, w pielęgnacji sprawdza się równie dobrze. Dzięki zawartości naturalnych olejków eterycznych, antyoksydantów i substancji o działaniu przeciwbakteryjnym, tonik z tymianku skutecznie wspiera walkę z niedoskonałościami.

Oto, co jeszcze potrafi:

działa antybakteryjnie,

łagodzi stany zapalne, pomaga zmniejszyć liczbę wyprysków,

zwęża pory - zwłaszcza przy regularnym stosowaniu,

odświeża i tonizuje,

reguluje wydzielanie sebum,

wspiera naturalną barierę ochronną skóry.

