Na początek zastanów się, czy masz skórę wrażliwą, czy tylko chwilowo podrażnioną? Zdrowa skóra, z silną naturalną barierą ochronną (lipidową) jest elastyczna i sprężysta. Gdy jest podrażniona występuje na niej zaczerwienienie, ale przejściowo. Skóra nadwrażliwa jest stale mocno zaróżowiona, szorstka (często łuszczy się), czasem nawet lekko obrzęknięta. Towarzyszy tym objawom nieprzyjemne swędzenie lub pieczenie, nienaturalne "ciągnięcie" naskórka, miejscowe kłucie. Jeśli masz któryś z wymienionych objawów i nie czujesz się komfortowo w swojej skórze, to może oznaczać konieczność wprowadzenia w życie programu specjalnej pielęgnacji.

Reklama



Jak pielęgnować wrażliwą cerę?



1. Myj się nie uszkadzając naturalnej bariery lipidowej skóry

Wybieraj kosmetyki oczyszczające o neutralnym pH (do wartości pH 5,5). Całkowicie zrezygnuj z tradycyjnego mydła o odczynie zasadowym. Jeśli nie wyobrażasz sobie mycia bez kostki sięgnij po tę na bazie aminokwasów (np. Sebamed, ok. 10 zł) – jest całkowicie bezpieczna nawet dla alergików i osób ze skórą atopową. Do kąpieli i pod prysznic używaj preparatów delikatnie natłuszczających, z olejkami roślinnymi bogatymi w nienasycone kwasy tłuszczowe, mocznikiem, który zmiękcza naskórek i wzmacniającymi naskórek wyciągami ze zbóż.



2. Skróć czas mycia

Twój prysznic nie powinien trwać dłużej niż 3-5 minut, kąpiel maksymalnie 10 minut. Długie moczenie się w wodzie spowoduje wyciągnięcie ze skóry wilgoci. Zamiast pomóc, zaszkodzi. Zadbaj o odpowiednią temperaturę wody – nie powinna być za ciepła. Najlepiej, aby była zbliżona do ciepłoty ciała (36-37 st. Celsjusza).



3. Nie wycieraj skóry do sucha

Mocne tarcie szorstkim ręcznikiem może dodatkowo ją podrażnić. Poza tym substancje z balsamów i olejków, które nałożysz po kąpieli, głębiej wnikną w skórę i zostaną przez nią łatwiej wchłonięte, gdy będzie rozmiękczona myciem i lekko wilgotna.



4. Stosuj kosmetyki apteczne

Są to preparaty specjalistyczne, przeznaczone specjalnie do pielęgnacji nadwrażliwej skóry. Różnią się od tych "zwykłych" recepturami. Chodzi nie tylko o zwiększoną zawartość składników pielęgnujących, ale także o wyeliminowanie substancji podrażniających i uszkadzających naturalną warstwę lipidową skóry, takich jak barwniki, zapachy, konserwanty.



5. Korzystaj z naturalnych środków

Sięgnij po olejki pielęgnujące skórę, np. najnowszy rynkowy hit: olejek peruwiański z orzechów Inca Inchi (ok. 50 zł/125 ml). Pielęgnacyjnymi właściwościami przebija arganowy – dotychczasowego króla kosmetycznych olejów roślinnych. Jest delikatny, ale działa także na głębsze warstwy skóry. Sprawdza się w leczeniu problemów takich, jak łuszczyca, wypryski, bielactwo. Inca Inchi ma wysoką zawartość uelastyczniających naskórek nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz duże ilości wit. A i E, które pobudzają do regeneracji i chronią przed wolnymi rodnikami. Inca Inchi przyspiesza odnowę komórkową, odżywia skórę uszkodzoną działaniem czynników zewnętrznych (np. promieniowaniem UV, przesuszonym powietrzem).



Więcej o wrażliwej skórze dowiesz się:

Zadbaj o cerę wrażliwą

Pielęgnacja ciała dla wrażliwca

Reklama

Autorka jest redaktorką dwutygodnika "Pani domu".