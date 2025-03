Wolumetria twarzy to jeden z gorących tematów w medycynie estetycznej, który zdobywa coraz większą popularność, głównie ze względu na swoją nieinwazyjność i łagodną rekonwalescencję. Z wiekiem nasza twarz traci swoją naturalną objętość – tkanki tłuszczowe przemieszczają się, a skóra traci elastyczność. To prowadzi do powstawania zmarszczek, zapadniętych policzków czy zwiotczałych konturów. Wolumetria twarzy to odpowiedź na te zmiany, dlatego decyduje się na nią coraz więcej osób. Na czym polega i dla kogo jest odpowiednia?

Zabieg ten polega na wstrzykiwaniu odpowiednio dobranych substancji – najczęściej kwasu hialuronowego lub preparatów na bazie hydroksyapatytu wapnia – w miejsca, które wymagają wypełnienia i modelowania.

Głównym celem wolumetrii jest przywrócenie lub zwiększenie naturalnej objętości twarzy, co zapewnia jej młodszy wygląd, a także wrażenie "zrelaksowania". Zabieg wykonywany jest najczęściej w okolicach policzków, żuchwy, skroni oraz brody.

Wolumetria jest mało inwazyjna i szybka, dzięki czemu wiele osób decyduje się na ten zabieg w sytuacji, kiedy nie chcą korzystać z bardziej inwazyjnych zabiegów czy z chirurgii plastycznej.

Jak przebiega wolumetria twarzy?

Przed zabiegiem specjalista dokładnie analizuje strukturę twarzy pacjenta, dobierając odpowiednią technikę i preparat. Musi też dokładnie ustalić, jakie są oczekiwania pacjenta i jakie partie twarzy wymagają korekty.

Chociaż zabieg nie jest szczególnie bolesny, w większości przypadków stosuje się miejscowe znieczulenie w postaci kremu. Następnie specjalista przy pomocy cienkiej igły wstrzykuje wybrany preparat w strategiczne miejsca na twarzy. Jego ilość zależy od potrzeb i finalnego efektu, jaki chce się osiągnąć.

Po zakończeniu zabiegu pacjent od razu może zobaczyć pierwsze rezultaty, choć pełen efekt pojawia się dopiero po kilku dniach, gdy preparat „ułoży się” w tkankach.

Ogromną zaletą wolumetrii jest efekt widoczny od razu. Zabieg nie wymaga długiej rekonwalescencji, a sam zabieg trwa maksymalnie godzinę, choć zwykle jest to ok. 30 minut.

Dobrze przeprowadzona wolumetria daje subtelny, naturalny efekt, bez "przerysowania". Twarz wygląda młodziej i pełniej, ale nie sprawia wrażenia "zrobionej".

Efekty zabiegu wolumetrii twarzy utrzymują się zazwyczaj od 12 do 18 miesięcy, choć czas ten zależy od indywidualnych predyspozycji organizmu oraz rodzaju użytego preparatu. Warto pamiętać, że kwas hialuronowy stopniowo rozkłada się w organizmie, dlatego w celu podtrzymania efektu zabieg można, a nawet powinno się powtarzać. Efekt może być krótszy w sytuacji, gdy np. pacjent lubi częste gorące kąpiele.

fot. Wolumetria twarzy to zabieg bezpieczny i długotrwały/Adobe Stock, InsideCreativeHouse

Wolumetria twarzy jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które chcą poprawić objętość i proporcje twarzy, ale nie są gotowe na bardziej inwazyjne zabiegi chirurgiczne. W szczególności polecana jest osobom, które zauważają:

utratę objętości w okolicy policzków (tzw. chomiki),

zbyt ostre kontury twarzy,

asymetrię twarzy,

zmarszczki i bruzdy nosowo-wargowe.

To także dobra opcja dla osób, które po prostu chcą subtelnie wymodelować kształt twarzy, np. zaznaczyć linię żuchwy czy poprawić kształt brody.

Wolumetria jest zabiegiem bezinwazyjnym, co oznacza, że ryzyko powikłań jest w jej przypadku minimalne. Kwas hialuronowy to substancja naturalnie występująca w naszym organizmie, dlatego jest dobrze tolerowana.

Jednak jak każdy zabieg estetyczny, także wolumetria twarzy niesie ze sobą pewne ryzyko wystąpienia skutków ubocznych. Choć są one rzadkie, warto być świadomym możliwych komplikacji oraz skutków ubocznych, występujących krótko po zabiegu.

Najczęstszym skutkiem ubocznym są oczywiście siniaki lub obrzęki. Pojawiają się w miejscu ukłucia i mogą utrzymywać się od kilku godzin do ok. 6-7 dni. Czasem w miejscu ukłucia odczuwalny jest ból, dyskomfort lub tkliwość. Wówczas można przyłożyć zimne okłady, jednak zwykle efekt utrzymuje się do kilku godzin i ustępuje sam z siebie.

W rzadkich przypadkach może dojść do delikatnych asymetrii twarzy po zabiegu, gdy preparat nie zostanie równomiernie rozłożony. Specjalista ocenia to podczas wizyty kontrolnej i może delikatnie skorygować nierówności.

Krótko po zabiegu mogą pojawić się również drobne zgrubienia lub grudki w miejscach, gdzie został wstrzyknięty preparat. Zwykle zanikają one w ciągu kilku dni lub tygodni, gdy substancja odpowiednio rozłoży się w tkankach. W przypadku dłuższego utrzymywania się tych objawów zaleca się konsultację z lekarzem.

Pamiętaj, że ryzyko powikłań jest minimalne, kiedy wybierasz doświadczonego i odpowiednio wyszkolonego specjalistę.

