Na skórze wokół oczu najszybciej pojawiają się zmarszczki.

Prawda. Skóra jest tu najcieńsza, brakuje jej podściółki tłuszczowej, gruczołów łojowych i potowych, więc pozbawiona jest warstwy ochronnej i szybciej się przesusza. A ponieważ ciągle mrugamy powiekami, śmiejemy się, robimy różne miny, skóra łatwiej się „zagniata”.

Makijaż oczu najlepiej zmywać specjalnie do tego przeznaczonym płynem do demakijażu.

Prawda. Kosmetyki do demakijażu oczu rozpuszczają i zmywają tusz, nie podrażniając przy tym oczu. Zamiast płynu do demakijażu oczu można użyć płynu micelarnego, który ma podobne właściwości.

Do pielęgnacji okolic oczu nie wolno używać normalnych kremów do twarzy.

Nieprawda. Osoby z normalną skórą mogą stosować zwykłe kremy pielęgnacyjne. Jeśli jednak oczy będą podpuchnięte, będą piec, łzawić lub krem będzie się wałkował, trzeba sięgnąć po specjalne kosmetyki, które są lżejsze i mają mniej intensywnie działające składniki.

Spanie w makijażu może być przyczyną pojawienia się przedwczesnych zmarszczek.

Prawda. Pozostawione na noc resztki kosmetyków mogą podrażnić delikatną skórę i spojówki, więc wieczorne lenistwo możemy okupić poranną opuchlizną i zaczerwienieniem oczu. A jeśli zaniedbania staną się regułą - pojawieniem się przedwczesnych zmarszczek.

W okolice oczu wystarczy zwyczajnie nałożyć krem.

Nieprawda. Nie jest obojętne, jak aplikujemy krem pod oczy. Trzeba go nakładać delikatnie, nie trąc i nie naciągając skóry. W dolną powiekę leciutko wklepujemy go od wewnętrznego kącika do zewnętrznego, a w górną - w odwrotnym kierunku.