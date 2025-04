Chyba nie ma obecnie kobiety, która nie używałaby (chociaż raz) serum z witaminą C. Kochają je gwiazdy, blogerki i zwykłe dziewczyny. Dlaczego? Pięknie rozświetla skórę, nawilża ją i odmładza. Już po miesiącu regularnego używania możemy zobaczyć spektakularne efekty. Ale tak jak w modzie, tak samo w urodzie trendy się zmieniają i obecnie coraz większą popularność zyskuje… serum z witaminą D!

Wszystkie doskonale wiemy, że witamina D ma zbawienny wpływ dla naszego organizmu. Niestety ponad 90% Polaków cierpi na jej niedobór. Badania wykazały, że wystarczająca ilość witaminy D w organizmie powstaje w wyniku codziennego, 15-minutowego działania słońca na całe ciało. Jednak w naszych warunkach jest to nierealne. Absolutnym obowiązkiem jest suplementacja w postaci tabletek, najlepiej o wielkości 4000 jednostek (raz dziennie). Okazuje się, że witamina D wspomaga nie tylko kości, ale jest także błogosławieństwem dla skóry.

Witamina D - jak działa na nasz organizm?

Jako jedną z niewielu witamin nasz organizm może wyprodukować ją sam pod wpływem promieni słonecznych. Należy do witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, co oznacza że są one niezbędne do jej wchłonięcia. Podstawową rolą witaminy D jest regulacja gospodarki wapniowej w organizmie. Tym samym ma ona bardzo duże znaczenie w procesie formowania i mineralizacji tkanki kostnej oraz samych kości.

Witamina D - jaki ma wpływ na naszą skórę?

Witamina D reguluje cykl odnowy biologicznej naskórka, który w młodej skórze trwa średnio 28 dni i wydłuża się wraz z wiekiem. Jej deficyt powoduje pogarszanie się jakości skóry, uwidacznianie objawów jej starzenia się, zwiększenie podatności na stany chorobowe, zaburzenia procesu złuszczania, pogorszenie funkcji barierowych i mniejszą odporność na czynniki zewnętrzne.

