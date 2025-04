Jak każda z nas, ty pewnie też chcesz cieszyć się piękną i młodo wyglądającą skórą. Ale jak to zrobić? Przecież nieuchronnego procesu starzenia nie da się cofnąć. Dziś nowoczesna technologia przychodzi nam z pomocą. Słyszałaś pewnie o witalizacji, czyli odnowie skóry? My wiemy, jak to zrobić we własnym domu.

Reklama

Czym jest witalizacja?

Witalizacja oznacza aktywację funkcji biologicznych skóry w celu optymalizacji jej fizjologii i poprawy wyglądu. Bazuje na stymulacji cyrkulacji krwi, która ma bezpośredni wpływ na procesy odbudowy i regeneracji skóry. To zabieg, który ma na celu pobudzenie naturalnych procesów regeneracyjnych: wymianie starych komórek naskórka na nowe i pobudzeniu krążenia krwi w skórze właściwej. Celem witalizacji jest poprawa funkcji, a przez to i wyglądu skóry, jej kolorytu, napięcia i jędrności. Jak można to zrobić w domu? Poznaj skuteczne sposoby!

Witalizacja skóry twarzy

Nakładkę do witalizacji skóry twarzy znajdziesz w nowym urządzeniu Braun Face Spa.

To pierwsze na świecie urządzenie do depilacji, oczyszczania i witalizacji twarzy podbiło serca wielu kobiet na świecie. Oprócz końcówki do depilacji wąsika, brwi, czy włosków na brodzie znajdziemy tam też zestaw szczoteczek do oczyszczania twarzy i nową zieloną nasadkę witalizującą Ta specjalna nasadka, dzięki setkom mikrowibracji stymuluje skórę i krążenie krwi. Masaż i łagodny peeling przyczyniają się do stopniowej poprawy wyglądu skóry już po 3 zabiegach. Nasadkę witalizującą można łączyć z codziennymi produktami do pielęgnacji twarzy. Urządzenie Braun FaceSpa jest w 100% wodoodporne, więc zabieg możesz przeprowadzić pod prysznicem.

Fot. Materiały prasowe Braun/Kolaż Polki.pl

Witalizacja skóry ciała

Witalizację ciała przeprowadzisz z pomocą zestawu do depilacji Silk-épil 9 SkinSpa 9-969V Wet&Dry od Braun. Ten wielofunkcyjny zestaw zawiera depilator, szczotki do peelingu ciała, nakładkę do masażu witalizującego i szczoteczkę do twarzy w jednym urządzeniu! Wystarczy wymienić nakładki, by z depilatora powstało urządzenie do peelingu czy witalizacji skóry. Możesz więc nie tylko cieszyć się uczuciem idealnie gładkich nóg do 4 tygodni, a także piękną skórą.

Jak to działa? Zielona nakładka z wypustkami do masażu poprawia wygląd skóry. Masaż ten jest znacznie głębszy niż ten wykonywany szczotką do ciała. Wspomaga krążenie krwi, tonuje skórę i zapewnia piękny wygląd np. skórze nóg.

Fot. Materiały prasowe Braun/Kolaż Polki.pl