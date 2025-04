Słodkie róże, dziewczęce błękity i romantyczne fiolety z domieszką ciepłych brązów, złota i srebra to pierwsze wiosenne propozycje od makijażowych marek. Niby nie ma w tym nic oryginalnego, a jednak. Do tej pory pastele łączone były wyłącznie z bielą i ewentualnie szarością, ze względu na swoją chłodną tonację. Teraz do zimnych kolorów dodajemy złoto i mocne niebieskości.

Jeśli nie jesteś przekonana do takich kolorystycznych połączeń zacznij od małych kroków. Złote cienie do powiek łącz z pudroworóżowym błyszczykiem i błękitnym lakierem do paznokci. Takie połączenie świetnie sprawdzi się do lekko opalonej skóry.

Na naszej wiosennej liście zakupów znalazły się 3 pozycje: przepiękna paleta cieni do powiek od marki Too Faced, dwustronna szminka od Diora i paleta róży do policzków od NARS.